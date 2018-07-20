alex_60 Антифлуд для адекватныхъ. #201





(Полноправные пользователи) Сообщений: 878

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:59 ///Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп приглашает российского лидера Владимира Путина посетить Вашингтон осенью текущего года.//



у него ранчо вроде нет.

гольф вроде только. Путин в только в хоккей вроде, ну и рыбалка, Байкал.

амфоры.



а было и такое..



//Когда я увидел эти полки с сотнями, тысячами баночек, коробочек и т. д. и т. п., мне впервые стало откровенно больно за нас, за нашу страну. Довести такую богатейшую державу до такой нищеты... Страшно», – делился потом Борис Николаевич.

Не менее удивительной оказалась и встреча с местными бездомными

Нас привели на огороженную площадку, и там мы увидели несколько корейцев и темнокожих людей… Они не производили впечатления людей, находящихся на грани голода и нищеты, – писал Лев Суханов, помощник политика в своей книге «Как Ельцин стал президентом». – Некоторые из них, увидев Ельцина, начали восклицать: «О, Эльцин, Эльцин!» Вот тогда Борис Николаевич произнес слова, которые затем стали достоянием всей Америки: «Хорошо бы нашим странам провести обмен своими бездомными».





книга. Исповедь на заданную тему



///