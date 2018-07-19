pro100tak Re: Маленькая страна большого акима #64





(Пользователи) Сообщений: 105

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 23:46 Цитата: Khalisi:

До свидания. Пойду поучусь дотягивать до уровня

Халиси хотя бы попыталась в дискуссии поучаствовать до своих сновидений. Правда, при этом она же и просила хоть чо-нить аргументированно сказать. Мне даже пришлось покопаться в сусеках своей памяти. Еще и с отрывом на общение с семьей, с друзьями. Думаю, аргументов я привел даже более чем достаточно. Жаль, что спрыгнули с темы такие, как Трэвэл и иже с ним. А наезжали, защищая тех, на которых даже не нападали, что пыль из под колес была до неба. Где же вы, где, солнышки ясные?