Цитата: Трэвэл:

Город реально преобразился, дороги ремонтируются, дома строятся... И лучше стало не в сто, а в миллион раз!

Япымай. Объявим голосование на выбор места для установления памятника? Или конкурс на лучший А-или К- лингус? Хотя по второму вопросу, сдается мне, конкурс не нужен. Остается вопрос, ИСХОДЯЩИЙ ОТСЮДА: Мы строим дороги республиканского значения. А если между районами дорог нет, человек этого не чувствует. Я уже давал задание министру. Кое-что, которое может подождать, отложить, чтобы внутри поселков, внутри районов они появились. Там люди ездят, там люди перевозки делают.

Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otnoshenie-gosslujaschih-prostomu-cheloveku-menyaetsya-349633/

В 2018 на нашу область выделено трансфертов всего лишь 108 - 109 (по-моему) млрд. тенге. (При бюджете области ярдов в 200-210). И не первый год такие суммы выделяются. И на дороги аж млрд. 10-12 областной маслихат РЕШИЛ направить. Кто из коммерцов влезет на дорогу до Троебратного или от Сарыколя в сторону Рузаевки. Там никакой ПСД не будет не говоря о самих дорогах. А там, где можно сделать все ремонты с хлебом-солью и в шоколаде с оберткой, будет ремонтироваться из года в год. А послушаем доводы Трэвэла, Khalisi, Жомартовича и др. Может, я не прав?