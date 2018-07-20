211 Моя Деревенька и её окрестности. #12931





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3090

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:20 Цитата: Алиса:



Марик , в Кустанае есть апт

О, спасибо..

А я в Б еще хожу около Драмтеатра, там тоже нет пенсионок и мне как постоянному покупателю на большие суммы идет там скидка..

Сюда тоже зайду, посмотрю.

В Рудном то все дороже плюс скидка, получается как в Костанае без скидки..