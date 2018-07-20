таноми52 Re: Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 84

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:31 на Хасенова, который с 2012 года работал главным специалистом отдела акимата. С 2013-го по 2017 год он был назначен руководителем юридического отдела. На этой должности не раз привлекался к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. С 2017 года назначен руководителем отдела земельных отношений.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31738?1532103505



Ненадлежаще исполнял, однако, карьера не пострадала.



При том, что у самого руководителя аппарата Сакена Кокишева с мая 2017 года по сегодняшний день есть 5 фактов совершения им административного правонарушения, а по двум фактам он совершил их дважды.



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31738?1532103505



Как-то странно, не отвечать за себя, а уличать других - "а вот Иванов, Марь Ивановна..."