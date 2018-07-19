Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона. Читать статью
Вы че такое все говорите?))) Вы хоть фото посмотрите что ли. Зеленые луга, пышные зеленые деревья. Джунги. Ну не может наш глава жить в такой обстановке. Не ... неможет точно. Ошибка в статье. Наговор:))))
Трэвэл: Город реально преобразился, дороги ремонтируются, дома строятся... И лучше стало не в сто, а в миллион раз!
Япымай. Объявим голосование на выбор места для установления памятника? Или конкурс на лучший А-или К- лингус? Хотя по второму вопросу, сдается мне, конкурс не нужен. Остается вопрос, ИСХОДЯЩИЙ ОТСЮДА: Мы строим дороги республиканского значения. А если между районами дорог нет, человек этого не чувствует. Я уже давал задание министру. Кое-что, которое может подождать, отложить, чтобы внутри поселков, внутри районов они появились. Там люди ездят, там люди перевозки делают. Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otnoshenie-gosslujaschih-prostomu-cheloveku-menyaetsya-349633/ В 2018 на нашу область выделено трансфертов всего лишь 108 - 109 (по-моему) млрд. тенге. (При бюджете области ярдов в 200-210). И не первый год такие суммы выделяются. И на дороги аж млрд. 10-12 областной маслихат РЕШИЛ направить. Кто из коммерцов влезет на дорогу до Троебратного или от Сарыколя в сторону Рузаевки. Там никакой ПСД не будет не говоря о самих дорогах. А там, где можно сделать все ремонты с хлебом-солью и в шоколаде с оберткой, будет ремонтироваться из года в год. А послушаем доводы Трэвэла, Khalisi, Жомартовича и др. Может, я не прав?
Обликоморале: Шолом бывалый. Палишься не по децки.
Да не бывалый это. Когда призрак пропал и потом появился бывалый, вот там было понятно что это одно лицо. А кхалиси)) не дотягивает до его уровня, а жаль, не хватает простыни на форуме. Одного 112 или 211 уже тошно читать.
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