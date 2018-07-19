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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ Vital
Маленькая страна большого акима
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5869
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.07.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы че такое все говорите?))) Вы хоть фото посмотрите что ли. Зеленые луга, пышные зеленые деревья. Джунги. Ну не может наш глава жить в такой обстановке. Не ... неможет точно. Ошибка в статье. Наговор:))))
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* elektron
Re: Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни как опять команда фас поступила? для определённой группы 8-)
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§ Khalisi
Re: Маленькая страна большого акима
Khalisi


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Сообщений: 16
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.07.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:Ни как опять команда фас поступила

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24518&start=45&1532097033

вам от главного реактора? :lol:
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§ Khalisi
Re: Маленькая страна большого акима
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.07.18 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда лень аргументировать - начинай спихивать на акимат :lol: :lol: :lol:
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* elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
вам от главного реактора?

Ой да упаси боже.
Я уже всё сказал в п 43.
И в отличие от Вас имею большое преимущество. Буду максимум "стёрт".
Преследования за голубые футболки и прочее бесполезны :lol:
впрочем как и вознаграждения :-x

[Исправлено: elektron, 20.07.2018 - 15:40]
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§ pro100tak
Re: Маленькая страна большого акима
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 103
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Город реально преобразился, дороги ремонтируются, дома строятся... И лучше стало не в сто, а в миллион раз!

Япымай. Объявим голосование на выбор места для установления памятника? Или конкурс на лучший А-или К- лингус? Хотя по второму вопросу, сдается мне, конкурс не нужен. Остается вопрос, ИСХОДЯЩИЙ ОТСЮДА: Мы строим дороги республиканского значения. А если между районами дорог нет, человек этого не чувствует. Я уже давал задание министру. Кое-что, которое может подождать, отложить, чтобы внутри поселков, внутри районов они появились. Там люди ездят, там люди перевозки делают.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/otnoshenie-gosslujaschih-prostomu-cheloveku-menyaetsya-349633/
В 2018 на нашу область выделено трансфертов всего лишь 108 - 109 (по-моему) млрд. тенге. (При бюджете области ярдов в 200-210). И не первый год такие суммы выделяются. И на дороги аж млрд. 10-12 областной маслихат РЕШИЛ направить. Кто из коммерцов влезет на дорогу до Троебратного или от Сарыколя в сторону Рузаевки. Там никакой ПСД не будет не говоря о самих дорогах. А там, где можно сделать все ремонты с хлебом-солью и в шоколаде с оберткой, будет ремонтироваться из года в год. А послушаем доводы Трэвэла, Khalisi, Жомартовича и др. Может, я не прав?
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5564
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Шолом бывалый.
Палишься не по децки.
Как там заправка катриджей?)
И смотрю команду ботов подобрали, методички раздали...но думать и писать толком не научили.
Минус вашей конторе. :lol:
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* elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шолом бывалый.

Не ОМ, полагаю это новая команда. Бывалый или на повышение пошёл или был ликвидирован 8-)
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5564
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

По стилю письма похож очень.
И вроде уже /фейспалмил/ :lol:
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§ Dron
Re: Маленькая страна большого акима
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 20.07.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Шолом бывалый.
Палишься не по децки.

Да не бывалый это. Когда призрак пропал и потом появился бывалый, вот там было понятно что это одно лицо.
А кхалиси)) не дотягивает до его уровня, а жаль, не хватает простыни на форуме. Одного 112 или 211 уже тошно читать.
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§ Khalisi
Маленькая страна большого акима
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.07.18 - 21:27
Комментарий проходит проверку.
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§ Khalisi
Маленькая страна большого акима
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.07.18 - 21:28
Комментарий проходит проверку.
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* elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1697
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
когда лень аргументировать - начинай спихивать на акимат

Вот к чему Вы это написали? Пардон. Я всё прокомментировал в п.43. Уже отмечался ;-)
А ваши доводы? Раз аким, то заслужил? Интересно было бы услышать.
8-)
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