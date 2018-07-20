Цитата: Задержку объяснили проблемой с закупками, но в срок обещали успеть. По словам главного инженера, было три конкурса на трубу, каждая процедура занимает около 40 дней. Дважды поставщики отказывались от поставки.

Такое случается если коряво составить техничку и провести плохой маркетинговый анализ. Если со вторым можно было списать на неграмотность экономистов КТЭКа, то с первым почему так плохо вышло? Неужели КТЭК не смог привлечь к закупке своих хваленных инженеров из КИнЕУ? И закупщики у них в штате числятся.