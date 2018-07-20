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§ NG.kz
Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Успеете до 25 сентября? - спросил аким области представителей ГКП "КТЭК". - Отопительный сезон может стартовать и раньше. Почему вы так поздно запланировали ремонт? У нас же подготовка началась в апреле.
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§ seroff
Re: Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 20.07.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тарифы поднимать не забывают 3 котельную в прошлом годе делали опять ремонт и зимой остановят наверняка ,но если топить соломой то мы впереди планеты всей,кизяком же раньше топили только про обЪёмы забывают или юрту протопить или 1000 юрт
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§ Инквизитоp
Re: Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 20.07.18 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Задержку объяснили проблемой с закупками, но в срок обещали успеть. По словам главного инженера, было три конкурса на трубу, каждая процедура занимает около 40 дней. Дважды поставщики отказывались от поставки.

Такое случается если коряво составить техничку и провести плохой маркетинговый анализ. Если со вторым можно было списать на неграмотность экономистов КТЭКа, то с первым почему так плохо вышло? Неужели КТЭК не смог привлечь к закупке своих хваленных инженеров из КИнЕУ? И закупщики у них в штате числятся.
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§ Инквизитоp
Re: Ремонт турбины костанайской ТЭЦ обещают завершить к 25...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 83
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 20.07.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
но если топить соломой то мы впереди планеты всей,кизяком же раньше топили


А зам нам прогрессивность? Цифровизация? Топим соломой! Скоро от газа вообще откажемся и будем топить дровами, благо Архимед заранее позаботился об этом.
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