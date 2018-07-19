/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Маленькая страна большого акима		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
Читать статью

§ Vital
Маленькая страна большого акима
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5868
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.07.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы че такое все говорите?))) Вы хоть фото посмотрите что ли. Зеленые луга, пышные зеленые деревья. Джунги. Ну не может наш глава жить в такой обстановке. Не ... неможет точно. Ошибка в статье. Наговор:))))
Профайл

§ elektron
Re: Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1693
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ни как опять команда фас поступила? для определённой группы 8-)
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 1
Всего: 133

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх