pro100tak Re: Маленькая страна большого акима #39





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Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 18:12 епамой. Сколько тут. Особенно типа Khalisi и ее сподвижников. Ремонт, капитальный-текущий, твоего дома-квартиры от чего зависит? От финансов, то бишь денег? Они или есть, или их нет. Хоть в бюджете страны или семьи на тот или другой год. Заработал, сделаешь. Что мы такого сотворили - натворили, и не в последние 2-3 года, а лет 20 уже? Что заработали? Все области дотационные (за исключением 3-4), и распределение налоговых поступлений не привязано к тому, что и как сделала та или иная область. Все упирается в выход к кормушке. Сможешь обосновать через икс3 как, получишь. Не сможешь, будешь худым и тощим как модель на диете. Башляй бабло - коммерцы перевернут весь город. А вот, что, когда и как ремонтировать - другое дело. А то так завернули здесь. Я не прочь вместе со всеми дифирамбы спеть любому акиму. Как говорится в древней пословице, если бы криком можно было построить дом, с помощью осла построил бы улицу. PS. Khalisi спецом такую аватарку выбрала (может, выбрал?), типа я не я.