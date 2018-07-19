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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ Vradon
Re: Маленькая страна большого акима
Vradon


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Сообщений: 55
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.07.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, прикопались к дороге на Красный Партизан!

Он что ее, с собой заберет? Вам завидно стало? И если не знаете, блин, че пишите? Ремонтируют ее вдоль домов всех до Абая. И я радуюсь. Потому что живу тут. И теперь к остановкам могу идти спокойно по тротуарам, а не вдоль дороги, чтоб меня тут же сшиб какой-нибудь лихач.
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§ Трэвэл
Re: Маленькая страна большого акима
Трэвэл


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Сообщений: 32
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Открытое окно на четвертом этаже этого дома - квартира Ангелы Меркель"
НГ, а вы уверены в правдивости этой информации? Сейчас выйду на улицу, сфоткаю свой ЖК, и скажу, что здесь живет такая-то известная личность. Статья реально бредовая, высосанная из пальца. Вы уже скоро будете писать про то, кто в каких трусах ходит.
Вот интересно, а почему не докапывались до акимов, которые были раньше? Насколько мне известно, абсолютно все они жили в этой резиденции. Только вот не все делали что-то для города, в отличие от Архимеда. И это лично мое мнение. Город реально преобразился, дороги ремонтируются, дома строятся... И лучше стало не в сто, а в миллион раз!
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§ Трэвэл
Re: Маленькая страна большого акима
Трэвэл


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Сообщений: 32
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Аким должен подавать пример остальным работникам. Жить в центре, ездить на велосипеде, бегать.

А с чего вы решили, что он что-то должен? С себя начните в первую очередь.
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§ Балтикасемь
Re: Маленькая страна большого акима
Балтикасемь


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Сообщений: 1
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, а кто-нибудь вообще слышал про его семью? Вроде их никто и не видел даже. Они даже может и не в городе, а в Актюбинске. Вот с прежними, бывало.
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§ zhumanova01
Re: Маленькая страна большого акима
zhumanova01


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Сообщений: 13
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не делают дороги - плохо! Делают тоже плохо! Ну вам не угодишь прям. Ну какая разница где, главное делают же. Я верю в то что в скором времени в Костанае все дороги будут в хорошем состоянии. А то где живёт аким, ходит ли он в эту баню или тенис, какая разница?самое главное выполняет же свою работу.
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§ zhumanova01
Маленькая страна большого акима
zhumanova01


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Сообщений: 13
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем? Это же бред какой-то. Я понимаю если бы он там жил один. Вам реально нечем себя занять? Займитесь лучше собой
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§ Борьба с тупизмом
Re: Маленькая страна большого акима
Борьба с тупизмом


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Сообщений: 3
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если честно, то акима уже два года полоскают, и вдоль и поперек. Придет другой та же песня будет. Делай - не делай, все одно. Благодарности ждать не приходится.
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§ elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1693
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
с чего вы решили, что он что-то должен?

Ну как бы и скромнее можно быть, не президент же! :-x

Ну да могут себе позволить ;-)
Алло! Это полиция?! - Да. - Мои соседи анашой торгуют. - Да? И почём?
- 1000 рублей за коробок! - А, ну это не дорого, берите! 😆

[Исправлено: elektron, 20.07.2018 - 12:50]
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§ Трэвэл
Re: Маленькая страна большого акима
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 18:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вообще вы правы, надо ко всему относиться с чувством юмора и жить позитивно.
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* pro100tak
Re: Маленькая страна большого акима
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 100
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
епамой. Сколько тут. Особенно типа Khalisi и ее сподвижников. Ремонт, капитальный-текущий, твоего дома-квартиры от чего зависит? От финансов, то бишь денег? Они или есть, или их нет. Хоть в бюджете страны или семьи на тот или другой год. Заработал, сделаешь. Что мы такого сотворили - натворили, и не в последние 2-3 года, а лет 20 уже? Что заработали? Все области дотационные (за исключением 3-4), и распределение налоговых поступлений не привязано к тому, что и как сделала та или иная область. Все упирается в выход к кормушке. Сможешь обосновать через икс3 как, получишь. Не сможешь, будешь худым и тощим как модель на диете. Башляй бабло - коммерцы перевернут весь город. А вот, что, когда и как ремонтировать - другое дело. А то так завернули здесь. Я не прочь вместе со всеми дифирамбы спеть любому акиму. Как говорится в древней пословице, если бы криком можно было построить дом, с помощью осла построил бы улицу. PS. Khalisi спецом такую аватарку выбрала (может, выбрал?), типа я не я.
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§ Khalisi
Маленькая страна большого акима
Khalisi


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Сообщений: 12
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.07.18 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:Особенно типа Khalisi и ее сподвижников

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35011&viewmode=flat&sortorder=0&start=30

гыгы) я же матерь драконов) Дайнерис Бурерожденная :lol: ну а если серьезно, почему вы за меня зацепились? есть такое понятие - как плюрализм мнений - тобишь мнения разные у разных людей. Еще одно понятие, как "адекватное восприятие чужого мнения" - тобишь "тебя не бесят люди у которых мнение отличается от твоего"
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§ Khalisi
Маленькая страна большого акима
Khalisi


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Сообщений: 12
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.07.18 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:Что мы такого сотворили - натворили, и не в последние 2-3 года, а лет 20 уже? Что заработали?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35011&post_id=772580&order=0&viewmode=flat&pid=772579&forumid=1#772580

знаете, любовь к Родине начинается с себя в первую очередь! Можно сидеть и нажимать на буковки, опровергая там кого-то, а можно тупо не бросать мусор на улице, не давать гайцам/врачам/директорам/деканам взятки, не уходить от своей социальной ответственности! Цитата:
pro100tak:Khalisi спецом такую аватарку выбрала (может, выбрал?), типа я не я.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35011&post_id=772580&order=0&viewmode=flat&pid=772579&forumid=1#772580


всмысле? а у нас что на аватарки какой-то внегласный закон? Типо я не я - это что вообще такое?
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§ Khalisi
Маленькая страна большого акима
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 12
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:епамой. Сколько тут. Особенно типа Khalisi и ее сподвижников.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35011&post_id=772581&order=0&viewmode=flat&pid=772580&forumid=1#772581

это я все к тому, что чинушей можно и грязью и конфети обсыпать, а суть дела остается одной. Все предыдущие акимы жили точно так же, только вот, давно уже понятно, что кто-то точит зуб на Архимеда. Просто по другому не могу объяснить его периодичное появление тут и в других СМИ с нелестными отзывами о нем. Да и понятно, что половина комментаторов, которые орут: О нурлыкуновцы, о сподвижники Кхалиси - это работники редакции НГ. это давно не секрет.
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§ elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1693
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как бы не совсем. Конечно оно хорошо, с юмором по жизни. Не спорю
Просто вот интересно. Вас как самих граждан страны, не интересует вопрос расхода бюджетных средств?
почему Аким живёт за счёт налогоплательщиков (отбросим дороги в сторону) там где должны жить гости города, да и вообще базу отдых сделать можно было? Нет все так смерились... Может себе позволить. А медицину и образование кто должен себе позволить.
Это бюджетные средства, идти должны в первую очередь на благо народа. А то что он себе позволит может, извините, пусть купит. Вот тогда будет - //может позволить//
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§ Борьба с тупизмом
Маленькая страна большого акима
Борьба с тупизмом


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:епамой. Сколько тут. Особенно типа Khalisi и ее сподвижников.

старая песня на новый лад :lol: теперь не за елбасы, а за Khalisi :lol: :lol: :lol:
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