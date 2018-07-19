Трэвэл Re: Маленькая страна большого акима #31





(Пользователи) Сообщений: 31

Регистрация: 27.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:54 "Открытое окно на четвертом этаже этого дома - квартира Ангелы Меркель"

НГ, а вы уверены в правдивости этой информации? Сейчас выйду на улицу, сфоткаю свой ЖК, и скажу, что здесь живет такая-то известная личность. Статья реально бредовая, высосанная из пальца. Вы уже скоро будете писать про то, кто в каких трусах ходит.

Вот интересно, а почему не докапывались до акимов, которые были раньше? Насколько мне известно, абсолютно все они жили в этой резиденции. Только вот не все делали что-то для города, в отличие от Архимеда. И это лично мое мнение. Город реально преобразился, дороги ремонтируются, дома строятся... И лучше стало не в сто, а в миллион раз!