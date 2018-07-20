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§ NG.kz
Костанаец обвиняется в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в своей дом, чтобы накормить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.18 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Я шел по улице Каирбекова, увидел, что бабушка в палисаднике копается, - рассказал Ниткин о событиях того дня. - Предложил помочь, она не отказалась. Потом сели на завалинке, поговорили. Я достал вино. Сказал что-то там про закуску. Зашли в дом...
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§ bgb
Re: Костанаец обвиняется в убийстве пенсионерки, которая...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3871
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 16:15
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Re: Костанаец обвиняется в убийстве пенсионерки, которая...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5560
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь этой асоциально маргинальной личности, дадут лет 7-10. И будет он за наши налоги, на лагере пальцы крутить веяром.
...ять.
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