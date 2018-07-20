NG.kz Костанаец обвиняется в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в своей дом, чтобы накормить



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33196

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:15 - Я шел по улице Каирбекова, увидел, что бабушка в палисаднике копается, - рассказал Ниткин о событиях того дня. - Предложил помочь, она не отказалась. Потом сели на завалинке, поговорили. Я достал вино. Сказал что-то там про закуску. Зашли в дом...

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