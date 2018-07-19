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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33196
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ Vradon
Re: Маленькая страна большого акима
Vradon


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Сообщений: 55
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.07.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, прикопались к дороге на Красный Партизан!

Он что ее, с собой заберет? Вам завидно стало? И если не знаете, блин, че пишите? Ремонтируют ее вдоль домов всех до Абая. И я радуюсь. Потому что живу тут. И теперь к остановкам могу идти спокойно по тротуарам, а не вдоль дороги, чтоб меня тут же сшиб какой-нибудь лихач.
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§ Трэвэл
Re: Маленькая страна большого акима
Трэвэл


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Сообщений: 31
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Открытое окно на четвертом этаже этого дома - квартира Ангелы Меркель"
НГ, а вы уверены в правдивости этой информации? Сейчас выйду на улицу, сфоткаю свой ЖК, и скажу, что здесь живет такая-то известная личность. Статья реально бредовая, высосанная из пальца. Вы уже скоро будете писать про то, кто в каких трусах ходит.
Вот интересно, а почему не докапывались до акимов, которые были раньше? Насколько мне известно, абсолютно все они жили в этой резиденции. Только вот не все делали что-то для города, в отличие от Архимеда. И это лично мое мнение. Город реально преобразился, дороги ремонтируются, дома строятся... И лучше стало не в сто, а в миллион раз!
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§ Трэвэл
Re: Маленькая страна большого акима
Трэвэл


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Сообщений: 31
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Аким должен подавать пример остальным работникам. Жить в центре, ездить на велосипеде, бегать.

А с чего вы решили, что он что-то должен? С себя начните в первую очередь.
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§ Балтикасемь
Re: Маленькая страна большого акима
Балтикасемь


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Сообщений: 1
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, а кто-нибудь вообще слышал про его семью? Вроде их никто и не видел даже. Они даже может и не в городе, а в Актюбинске. Вот с прежними, бывало.
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§ zhumanova01
Маленькая страна большого акима
zhumanova01


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Сообщений: 13
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 17:11
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§ zhumanova01
Маленькая страна большого акима
zhumanova01


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Сообщений: 13
Регистрация: 09.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 17:14
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§ Борьба с тупизмом
Маленькая страна большого акима
Борьба с тупизмом


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Сообщений: 2
Регистрация: 08.07.18
Отправлено: 20.07.18 - 17:20
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