Цитата: bgb:

а те, кто отдавали, не понимали, в чем участвуют?

они - лишь подчиненные. Все понятия им, надеюсь, знакомы. НО... есть еще магически-удушающие слова начальника (удава) для подчиненных (кроликов): " или делаешь" или "уволю". Люди хотели работать. ДУмаю так было. Могу ошибаться.