pro100tak Денис Тен скончался #10





(Пользователи) Сообщений: 96

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 11:10 Не могу понять, не могу принять, не могу молчать. Я, взрослый мужчина, сижу пред компом, утирая слезы-сопли. Первая реакция была - недоумение, печаль, скорбь, злость. Сейчас - гнев и ярость. Не буду пояснять. Уже изложено здесь.

https://ru.sputniknews.kz/columnists/20180720/6509482/gibel-denis-ten-kto-vinovat.html.

Уроды не те, кто пытался свинтить эти жебаные зеркала. Уроды - погонщики в фуражках, уроды поменьше те, кто с лычками, большие уроды - со звездами. Все эти мрази, крышующие проституток, нариков, воров. Плять, эти гребаные автоворы, с инструментиками и, вашу мать, еще и с ножами. Вы, уроды, чо им не сказали - только без ножиков, мы крышуем ваши точки сбыта и все, попадешься - отсидишь. Твари гребаные. За мзду с этих скупщиков-продавцов краденого готовы продать мундир, кокарду, Родину, мать. Себя еще продайте, пидоры.