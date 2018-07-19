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§ NG.kz
Город для машин, но не для людей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33193
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За 6 месяцев 2018 года в Костанае произошли 37 ДТП с участием пешеходов, 37 человек были ранены и 3 человека погибли. По мнению жителей областного центра, обратившихся в «НГ», зачастую причинами трагедий становятся особенности городской инфраструктуры. Мы решили проверить, почему костанайцы не хотят переходить дорогу в приспособленных для этого местах.
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§ 211
Re: Город для машин, но не для людей
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня малолетки идиоты в центре Рудного по Ленина, прыгали на дорогу и ложились на спину и лежали и перед несущимися авто вставали и убегали..
Там их несколько Гоп кампаний с девчонками..
Под вечер, как раз с кайфешки с трассы гнал..
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§ arman_kst
Re: Город для машин, но не для людей
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким области вообще все деревья губит. На КСК, на макдональдсе, да по всему городу все деревья как-будто воюют с ними, стволы одни торчат или нет их вообще
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* dandiv
Re: Город для машин, но не для людей
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 613
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
После реконструкции проспекта Кобланды батыра знаки «Пешеходный переход» практически по всей улице односторонние - их видят только водители, - сообщила «НГ» жительница района КСК Светлана ПОЛИЩУК. - Пешеход, подходя к дороге, не видит знак.

А где фото? Что-то ни разу если честно односторонних знаков не видел :-x
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§ yudjin
Re: Город для машин, но не для людей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.18 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Спуск в переход и сама лестница освещаются в дневное время как лампочкой, так и частично солнцем.

Еще бы отправить на коляске вниз всех тех, кто причастен к уродскому и опасному бетонному пандусу как на 2-ом приляпанному к гранитным ступеням... чтобы на своей ж...е прочувствовали за что они ставят подпись и получают народные деньги.

Цитата:
Не так давно в Костанае появился надземный переход в районе набережной 25-летия независимости

дык это не переход, это - памятник:
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§ yudjin
Re: Город для машин, но не для людей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Теперь здесь, как в Аркалыке 60-х годов, когда его строить только начали, - пустыня.

ни понаехавшие временщики, ни рукож...ые исполнители НЕ СПОСОБНЫ вырастить деревья и озеленить улицу подобно советским, добросовестным специалистами и простым трудягам.
Ау, отдел "Живите Как Хотите", вот ваш шанс реабилитироваться! Сотрудничайте с местным ученым Ободовской, посадите её тополя и яблони... Конечно, это не в ваших личных интересах, но хоть как-то вы свою некомпетентность прикроете... в случае выживания саженцев.
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* pro100tak
Re: Город для машин, но не для людей
pro100tak


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Сообщений: 96
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попробуйте проехать по ул.Баймагамбетова, от ул. Гагарина, в сторону КСК. Там все учтено исключительно для пешеходов. На каждые 30-40 метров - пешеходный переход. Что за перекос? Учли пожелания каждого жителя переулков? Или гаера подумали о себе, любимых, стричь купоны не только на трассе, а хоть где-то в городе? Не только инфраструктура, еще и копилка роль играет. Да потому что двойную лепят везде, где даже не поддается логике движения ТС. Не они рисуют, да. Карту дают художникам. Перед этим никто из чинов и не проедет для понимания реальной картины на дороге. Потом белое закрашивают черным. За перекрас деньги платят? Если да, то кто?
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