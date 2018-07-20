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Страница 871 из 871«1...869870871
§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, это так, не очень вменяемый бАзар..
Но то сидело у меня в голове..
Иногда нужно услышать то, что тебе не скажет в этом мире никто..
И только на смертном одре он надсмеется..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5555
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
но, это так, не очень вменяемый бАзар

Ахаха.
Пора флуд не в инсту даже переименовать.
А в бред пьяного сумашедшего. :lol: :lol: :lol:
Это ....ец какой то. 8-)
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пора флуд не в и

Тебе лично это доставит какое то удовольствие?
Говорить обо мне и жаловаться в своем флуде надоело что ли и тебе хотелось бы Качества?
Ты же из за меня себе флуд свой сделал, вот и флуди там..
Ко мне чо лезть то и постоянно меня упоминать?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то в нашем доме утро..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5555
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

А тебе твой пьяный бред доставляет удовольствие?))
Видимо да. :lol:
Тщеславие тешишь, ога.
Насчет жалоб, в 1001-й раз мимо и клевета. :lol:
Цитата:
211:
вот и флуди там

А тут ты уже оффтоп приватизировал?))
Если нет, то что за претензии.
Где хочу, там и пишу.
Не тебе указывать где я тебя прищучивать буду.
Твое право только модераторам жаловаться.
:-P
Ну а теперь, набрал полную хрудь И выдохнул.
;-)
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Хорошо хоть на третий год догадался сделать что я вам говорил давно..
Вам негде жаловаться на 211?
Вас Обидели?
Вас недооценили?
Тогда идите к нам и жалуйтесь!
Именно..
Именно ты там этим и занимаешься там кстати..
На каждой странице говорок обо мне..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5555
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Да хватит ныть. :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тут ты уже оффтоп приватизировал?))

Еще раз..
Ты в 254й раз говорил и говоришь в 825й это всем, чтобы мне не писали и что ты не будешь писать..
При чем тут приватизация?
Я лишь говорю о твоем данном в очередной раз безценном Слове..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а то что Удовольствие..
Так как же без него?
Ты сплетнисаешь обо мне везде в каждой ветке без Удовольствия что ли?
Хорошо создал хоть отдельную ветку на счет меня..
А то мне тоже надоело в каждой выслушивать твои жалобы..
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Ответить Новый топик
Страница 871 из 871«1...869870871
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