/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ремонт улицы Алтынсарина		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Ремонт улицы Алтынсарина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33193
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера наконец-то начались движения по ремонту улицы Алтынсарина, которую начали ковырять в конце апреля. Завозят грунт, ровняют, уже бардюр начинают устанавливать вдоль тротуаров.
Читать новость

§ 211
Re: Ремонт улицы Алтынсарина
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3075
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разрешение фотографий не очень..
Ну а народишку лишь бы говорить..
Профайл

* dandiv
Re: Ремонт улицы Алтынсарина
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 613
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 20.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Разрешение фотографий не очень..

Знаю. Я как то писал что я с кнопочным телефоном хожу ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: pro100tak

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 3
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх