/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Антифлуд для адекватныхъ.		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 14 из 14«1...121314
Куратор темы: Обликоморале
§ Медный
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2394
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков.
Это не что иное как критика.


имею священное право )) :lol:
Профайл

§ Медный
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2394
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие.
Странно чет ....

ага. и серого нет
Профайл

§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Пилювать? :-o
Профайл

§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
и серого нет

Он отсвечивал, но не отписывался.
Зато сколько ботов появилось.
И все как по команде появляются, отписываются и потом до N-ой темы опять теряются. :lol:
Профайл

§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода с утра хорошая.
и да. вчера .
допустил такое.
не был на матче
но ура, ура..
кто там следующий- Челси наверное.
Профайл

§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп приглашает российского лидера Владимира Путина посетить Вашингтон осенью текущего года.//

у него ранчо вроде нет.
гольф вроде только. Путин в только в хоккей вроде, ну и рыбалка, Байкал.
амфоры.

а было и такое..

//Когда я увидел эти полки с сотнями, тысячами баночек, коробочек и т. д. и т. п., мне впервые стало откровенно больно за нас, за нашу страну. Довести такую богатейшую державу до такой нищеты... Страшно», – делился потом Борис Николаевич.
Не менее удивительной оказалась и встреча с местными бездомными
Нас привели на огороженную площадку, и там мы увидели несколько корейцев и темнокожих людей… Они не производили впечатления людей, находящихся на грани голода и нищеты, – писал Лев Суханов, помощник политика в своей книге «Как Ельцин стал президентом». – Некоторые из них, увидев Ельцина, начали восклицать: «О, Эльцин, Эльцин!» Вот тогда Борис Николаевич произнес слова, которые затем стали достоянием всей Америки: «Хорошо бы нашим странам провести обмен своими бездомными».


книга. Исповедь на заданную тему

///
Профайл

§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///На этом впечатления из разряда «очевидное-невероятное» не закончились. Ведь уральца повезли в американскую «деревню». Прежде всего Ельцина удивила необычайно ровная дорога, ведущая в сельскохозяйственную местность. Он даже провел эксперимент – поставил полный стакан воды на переднюю панель машины, и проехался несколько сотен метров. Ни одна капля не пролилась. Затем другая неожиданность – на местной ферме по откормке свиней вместо привычной советской пасторали с брошенными комбайнами и копнами сена Ельцин застал идиллическую картину сельской жизни.

«Ферма Джина Хардина находилась в 50 километрах от Индианаполиса, – вспоминал помощник Бориса Ельцина. – У Джима Хардина было всего три помощника: сын и два брата. А сколько свиней? 6000! И на 500 гектарах земли. По нашим колхозным масштабам для обработки и откармливания такого количества голов потребовался бы целый колхоз и не менее 100 человек администрации. Мы вышли из «питомника», молча переглянулись и лишь развели руками».///

надо эту книгу купить.
у меня есть книга о посещении Хрущевым .
Америки.
толщина 5 сантиментров.
фотки. там. кукуруза. туфля..
иногда открываю, смотрю.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 14 из 14«1...121314
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: 211

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 172
Пользователей: 1
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх