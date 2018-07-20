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§ NG.kz
Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33192
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"По факту убийства Дениса Тена в результате проведённых следственно-оперативных мероприятий лица, причастные к совершению преступления, установлены", – говорится в сообщении пресс-служба МВД РК.
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§ Vital
Re: Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5866
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 20.07.18 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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§ pro100tak
Задержан подозреваемый в убийстве Дениса Тена
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 95
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 11:24
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