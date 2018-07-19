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§ NG.kz
Денис Тен скончался
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным пресс-службы Управления здравоохранения Алматы, 19 июля 2018 года в 14.56 на пульт Станций скорой помощи поступил вызов о ножевом ранении, на место вызова в экстренном виде выехала бригада скорой медицинской помощи.
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§ Victor Yang
Re: Денис Тен скончался
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10780
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.07.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земля пухом. Очень жаль - молодой, талантливый. Кто же знал, что из-за такого пустяка могут ножом...
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§ yudjin
Денис Тен скончался
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5437
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.07.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль, короткая, но яркая жизнь оборвалась.
Мумбай какой-то... средь бела дня убивают... вот он реальный уровень жизни, а не тот, что в соседней новости:
"В целом благосостояние населения хорошее. Мы приняли индустриальную, инфраструктурную и социальные программы.
-заявил глава государства."
Вы бы с коррупцией и преступностью боролись, а не грезили...
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§ arman_kst
Re: Денис Тен скончался
arman_kst


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Сообщений: 23
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль
R.I.P. 🇰🇿
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§ pro100tak
Re: Денис Тен скончался
pro100tak


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Сообщений: 93
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 19.07.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
25 лет всего лишь. Жизнь только начиналась. К такому возрасту многого уже успел добиться. Как будто спешил, как будто знал, что могут встретиться такие уроды. Был же у него в жизни практически только спорт - тренировки, сборы, соревнования. Для МВД вопрос чести найти этих гопников. Родственникам, близким, друзьям соболезнования. Скорбим вместе с вами.
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§ АбраКадабра
Re: Денис Тен скончался
АбраКадабра


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Сообщений: 16
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земля ему пухом! Очень жаль!
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§ Menden1968
Денис Тен скончался
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 02:08
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§ Victor Yang
Re: Денис Тен скончался
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10780
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.07.18 - 07:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
средь бела дня убивают... вот он реальный уровень жизни,

Не надо всё в кучу мешать. Или в развитых странах нет таких убийств?
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§ Обликоморале
Денис Тен скончался
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
в развитых странах нет таких убийств

Есть, но у нас в криминале очень часто стали замешаны те, кто от него должен зашищать.
Кстати, убийцы Дениса, все еще в розыске. Классно у нас следаки работают. :-x
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