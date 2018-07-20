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Куратор темы: Обликоморале
§ Медный
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2394
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.18 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ничесе мнение со смачным тьфу в души мульонов болельщиков.
Это не что иное как критика.


имею священное право )) :lol:
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§ Медный
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2394
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 20.07.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие.
Странно чет ....

ага. и серого нет
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 07:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Пилювать? :-o
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
и серого нет

Он отсвечивал, но не отписывался.
Зато сколько ботов появилось.
И все как по команде появляются, отписываются и потом до N-ой темы опять теряются. :lol:
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 875
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.07.18 - 08:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
погода с утра хорошая.
и да. вчера .
допустил такое.
не был на матче
но ура, ура..
кто там следующий- Челси наверное.
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