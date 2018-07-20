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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно, это так, не очень вменяемый бАзар..
Но то сидело у меня в голове..
Иногда нужно услышать то, что тебе не скажет в этом мире никто..
И только на смертном одре он надсмеется..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5551
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
но, это так, не очень вменяемый бАзар

Ахаха.
Пора флуд не в инсту даже переименовать.
А в бред пьяного сумашедшего. :lol: :lol: :lol:
Это ....ец какой то. 8-)
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