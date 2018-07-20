211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13051





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3063

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:50 Ладно, это так, не очень вменяемый бАзар..

Но то сидело у меня в голове..

Иногда нужно услышать то, что тебе не скажет в этом мире никто..

И только на смертном одре он надсмеется..