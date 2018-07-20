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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и теперь, точь в точь после деревеньки, заййдя рядом в магазин у дома и взяв немного горячительного квасика, пробираемся как партизаны в Великую сквозь спящую суженую и воруем лыбу..



Вообще то я позавчера бросил и ей так сказал..
Ну сегодня опять придется бросить..
Алкоголь похож тем самым чем то на интернет..
Бросаешь с ним постоянно, а вот тянет, манит абжигает..
И туманит и туманит,
В дрошь меня бросает, ух..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Упс..
Опшибочка..
Блин, и почему я ненавижу просто исправлять комменты..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 02:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братан сегодня меня убил..
Так жадно набросился на лыбу, запивая холодным квасиком..
Пока я его вез по степи, мне внушилось что нужно тоже..
Когда еще карась, обжаренный по советски, будет..
Как то принуждала она меня чистить его..
Я ей я чо, баба что ли?
Не царское это дело, карася чистить..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 02:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Так, что то хотел днем ляпнуть , но интеллигентно смолчал..
Но сейчас скажу..
Насчет кампашек..
Все эти 12 лет я только и занимался тем, что сплачивал коллектив силней, и чем сильней я его сплачивал, тем сильнее он становился..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 02:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если не брать во внимание, когда я пробовал идти один против всех, буквально..
Наверно тогда это было полное отсутствие понимания, что такое интернет и с чем его едят..
Когда я не признавал ни кого, включая и то, что я в общем то тут Гость..
Да, это непонимание было моей тактической ошибкой..
Я не до конца осознавал, что где то там, на том конце провода, который тянется с Америки и потом раскидывается нам по физическим адресам, сидят такие же людишки как и я и что многие из них реальны..
Да уш..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 02:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так вот я о чем?
Ах да, о кампашках того времени..
Не знаю..
В личке с ними был, как и они со мной, в согласии..
Что бы там не было на сайте и как бы мы не материли там друг друга...
А раньше напомню модераторов как и модерации не было..
Время было еще то, помню как моему самому заклятому врагу я что то бегал с подарком, не знал только куда его сунуть, редакция не носильщики типа..
Как и что, смутно уже..
Такое было время..
Такие были "враги" на сайте..
Да о чем я, постоянно требовпл вытащить Доцента из Бана..
А Бан был тогда совсем другой, они как то отключали айпи или чего то там, не пойму и не понимаю, и ты не можешь зайти на их сайт..
Он и ко мне в личке относился по человечески..
На сайте мы оба были ярыми националистами, нацистами и тд и тп..
Напомню, модерации раньше не было..
Но в личке неплохо общались скажу..
Говорю потому, что его уже нет с нами..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом помню пришел Уважаемый, не говорю его имени..
Он применил закон, а это Обида прежде всего, личная неприязнь на века и клятва кампашки на крови, чтобы со мной никогда не общались..
Не могу сказать сейчас кто это и как, но пока они с нами, имена их пусть будут быть не озвучены..
Там скажу жесть еще была та..
Оставляли например коммент, где я их всех матерю по полной, и потом обсуждали мой комментарий всем хором..
Помню помню..
Там Уважаемый как то умудрился вовлечь сюда всю Администрацию..
Но не всю, например Н, был ко мне лоялен и был ни за и ни против..
Просто делал свою работу..
За что впоследствии некоторые разгоряченные комментаторы обозвали и унизили его прилюдно..
Кстати один из них до сих пор тут..
Опять же, имена говорить не буду..
Кто знает тот поймет..
И кто не понял, пусть не знает..
Кто то так сказал раннее..
Неужели я?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 02:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Аналогию с крутой кампашкой конесно хотел сделать, но то уже потом..
Сейчас и мысли мои что то начали скакуны туманить..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да..
Тогда было все равно как то честнее..
И даже сама Администрация тогда говорила с нами практически на равных, старалась по крайней мере..
Сейчас , поняв что комментаторы ну очень слабовольные людишки, она отдалилась, но на свою законную орбиту, и правильно сделала..
У каждого в жизни свой путь как говорится и путаться под ногами у кого то и тем более давать путаться под своими кому то, это нужно пресекать в зародыше..
Исключение конечно же Уважаемые Неприкасаемые, но тут ничего не поделать..
Там отдельная История..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас..
Сейчас, выстроили все по другому..
Конечно, был бы на премодераторстве, озвучил бы..
Чтобы быть стертым и правильно..
Да уш..
А вот с этой стороны плохо ПП..
Когда ты еще не Чебурашка..
Приходится стараться исполнять Соглашение, которое ты подписывал на коленях, смотря прямо в глаза и не отводя взгляда..
И почему мне доставляет Удовольствие произносить эту фразу...
Уже не помню даже откуда она..
Неужели опять я выдумал?
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что интересно, когда я под "этим", утром, после часа сна, например я ложусь в 4 утра минимум, в 7 максимум и если больше хотя бы на минуту, то не сплю, то просыпаясь начинаешь лихорадочно удалять это самое, свои комменты..
И недавно стараясь удалить уже по ясному образу , на сколько позволяет голова, нахожу себя на том, что написано было все в принципе верно, ну ошипки мелкие только какие то..
Что это?
Какой то контроль, который ты бы не исполнял, не подписывая ничего?
Ну да, он есть или его вдруг нет..
А потому наверно нужно запретить написание комментариев с конца работы модераторов, то бишь с 24х,00..
Один вчера донаписался..
А ведь он на статью накатал..
Ладно я старый советский человек с какими то человеческими понятками..
А если бы то был я?
Он бы в суд подал на всех..
Сегодняшняя кампашка любит жаловаться..
Нечего просто делать в реальной жизни..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо что они отсюда, то есть от меня убежали..
Как то уже должно все, с появлением нового Соглашения встать на свои места..
И да, то был не пьяный бАзар, поменять эту тему..
Коль я уш тут буду один, нужно ликвидировать тему Флуда, настоящего так скажу, в мою личную тему обо мне любимом..
Ну чтобы не было двух одинаковых по сути тем..
А раз Флуд создавался только ради меня скажу, то и тема должна остаться обо мне..
И мне тут никто не нужен будет..
Это будет новый совершенно формат передачи об индисидууме..
Я буду зарабатывать миллионы на рекламе, на Лайках, на подписчиках..
Ну и вы в накладе не останетесь..
По моему 30 процентов?
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Иногда чтобы сказать прямо в глаза и не отводя взгляда, нужно принять..
Сегодня один под этим делом мне сказал мол ты же мужик..
Хотя я его не старался подпускать к себе, но такие правильные слова меня расслабили, и я сделал то что он хотел..
Точнее на сегодня два мужика ко мне подошли и восхвалили..
Я не люблю лести, но все же приятно скажу..
А быть может это была не лесть..
Но ненавижу, когда меня хвалят, с детства..
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и Правила..
Их нужно будет обсудить..
Кто то жалуется вечно на меня, вот уже 12 лет, что я выставляю фото и зарабатывпю тем самым ПП.
Потом придуряется и включает дурочку и пишет что попало, лишь бы набрать эти 50 комментов..
Не понимаю особо только зачем..
Вот этот вопрос нужно обдумать..
Нужно какое то временно пространственное измерение..
Как то сама ОК, скмзала о каких то зернах..
Но зерна то разные, как оказалось и?
Профайл

§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3063
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 03:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все говорит о том, что ваше Соглашение какое то ну сыроватое что ли..
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