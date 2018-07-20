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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3058
Регистрация: 25.07.15
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|Отправлено: 20.07.18 - 03:21
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|Что интересно, когда я под "этим", утром, после часа сна, например я ложусь в 4 утра минимум, в 7 максимум и если больше хотя бы на минуту, то не сплю, то просыпаясь начинаешь лихорадочно удалять это самое, свои комменты..
И недавно стараясь удалить уже по ясному образу , на сколько позволяет голова, нахожу себя на том, что написано было все в принципе верно, ну ошипки мелкие только какие то..
Что это?
Какой то контроль, который ты бы не исполнял, не подписывая ничего?
Ну да, он есть или его вдруг нет..
А потому наверно нужно запретить написание комментариев с конца работы модераторов, то бишь с 24х,00..
Один вчера донаписался..
А ведь он на статью накатал..
Ладно я старый советский человек с какими то человеческими понятками..
А если бы то был я?
Он бы в суд подал на всех..
Сегодняшняя кампашка любит жаловаться..
Нечего просто делать в реальной жизни..
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