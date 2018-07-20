211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13041





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3058

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:42 Ну так вот я о чем?

Ах да, о кампашках того времени..

Не знаю..

В личке с ними был, как и они со мной, в согласии..

Что бы там не было на сайте и как бы мы не материли там друг друга...

А раньше напомню модераторов как и модерации не было..

Время было еще то, помню как моему самому заклятому врагу я что то бегал с подарком, не знал только куда его сунуть, редакция не носильщики типа..

Как и что, смутно уже..

Такое было время..

Такие были "враги" на сайте..

Да о чем я, постоянно требовпл вытащить Доцента из Бана..

А Бан был тогда совсем другой, они как то отключали айпи или чего то там, не пойму и не понимаю, и ты не можешь зайти на их сайт..

Он и ко мне в личке относился по человечески..

На сайте мы оба были ярыми националистами, нацистами и тд и тп..

Напомню, модерации раньше не было..

Но в личке неплохо общались скажу..

Говорю потому, что его уже нет с нами..