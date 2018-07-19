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Страница 862 из 862«1...860861862
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
сейчас один или одна получила 49, другая карточка 46..

Тоже судя по твоим комментариям из числа неудачников.
Ай-ай, плохо.
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня Сергеевка..
Вот какие там стада барашек, есть еще верблюды, лошади в огромных количествах..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центральный вьезд..
Впрочем ничего необычного, вот виды там конечно красивые, мыльница не берет их..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это уже Рудный, только оттуда, присматривал сеье участок под строительство дома..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то заблудился, а вон луна..



Надо же выехатьькак то с деревни..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то там трасса..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Буквально пару минут и трасса родимая вот она..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вон слева и ориентир, красный полумесяц, значит я где то в рацоне нового кладбища..
Значит на разворот..



Где то еще нужно пивка купить что ли..
Луна распллагает..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорога конечно не автобан..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но уже практически дома..
Ночью дороги немного другие..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 01:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот я и дома..
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§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
Такая деревенька ночером..



Светится как в Ньювасюки..
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