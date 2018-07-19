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§ NG.kz
"Тобол" впервые в истории вышел во второй раунд Лиги Европы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский клуб ранее пять раз играл во втором по значимости клубном турнире, но прежде никак не мог пройти своего первого соперника. Отчет о матче и пресс-конференции главных тренеров - немного позже.
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§ 211
Re: "Тобол" впервые в истории вышел во второй раунд...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3047
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лицензирование помогло..
Ай да Тобол..
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§ bgb
Re: "Тобол" впервые в истории вышел во второй раунд...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3868
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 20.07.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо, если бы еще печатали о количестве зрителей. опять перекрыли улицу, создали заторы и пробки...
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