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Куратор темы: Обликоморале
§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В год на одного казахстанца приходится около девяти литров алкоголя, заявила президент общественного фонда "Амансаулык" Бахыт Туменова

Признавайтесь, кто мои 9 литров выпил? ;-)
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну ты это...ни кокетничай,за воротник закидываешь по более :lol:
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Признавайтесь, кто мои 9 литров выпил?

Смотря какой, пиво, водку, виски, а то и Шампусик :-). Если про пиво речь, то я мог быть ;-)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Муля, дорогая, да это ты у нас кокетка.
И шото я не помню, что бы ты мне наливала или хотя бы опохмеляла. :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ога, а я то думаю куда исчезает мое пиво.
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1859
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут про талантливых детишек прочитал. http://www.yaplakal.com/forum2/topic1816428.html Интересно, а в Казахстане есть такие же талантливые?!
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1859
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
а я то думаю куда исчезает мое пиво.

Шрайбикус за себя и за того (и того, и того, а ещё вооон и за того парня) уничтожает.
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.07.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие.
Странно чет ....
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, давай вновь осваивай радикал.
Ждем фоток.
Цитата:
Ваш земляк:

Да пусть, мне не жалко.
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§ Vital
Антифлуд для адекватныхъ.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.07.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Анна болейн тоже пропала. Как там у нее торги идут на бирже... :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Вчк вроде в бане.
Моше поди в Израиле.
Бакчан тут в новом статусе был мимоходом, он теперь снайпер.
За остальных не знаю что и сказать.
Хотя про простынь бывалую есть подозрения, но это только подозрения.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Анна наверно куш сорвала на биткоинах и сейчас где нибудь на мальдивах майнит.
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше

Не выдержали конкуренции :-x
Хотя моше и 07 нехватает

[Исправлено: elektron, 19.07.2018 - 17:40]
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Анна болейн тоже пропала. Как там у нее торги идут на бирже

Жаль не в курсе, может Цитата:
Обликоморале:
Анна наверно куш сорвала на биткоинах и сейчас где нибудь на мальдивах майнит.

Но я прогорел есть малость ;-)
Тут видать женское чутьё нужно... 8-)
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1859
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Интереснно. Где наши бакчан, дюша метелкин, 0.7, бывалый, вчк, моше и многие другие.

Ты чего-то подтормаживаешь! Ты это, со Шрайбикусом не общайся - заразно! Эти типы не прошли регистрацию. Шрайбикус за них за всех отдувается. Ты ещё Хохла с Пэтриотом вспомни! Та ещё парочка. Сладкая.
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