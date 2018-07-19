Цитата: 211:

То есть коммент снова Исправлен?

Ты про тот, где я указал, что у дракоши стёрли?

Ты время смотрел? я практически сразу исправил, потому как время не правильно указал. Всё ещё вчера случилось Хм. Какие претензии? я же не могу врать. Потому и исправил с 17. на 12.

Но где оскорбления и пр.тобой утверждаемое. Констатация факта не более. А остальное всё твоё воображение