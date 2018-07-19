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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5545
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: ау, санитары есть форуме?
Смотрю пациенту совсем плохо... :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обалденное варенье, его вкус из дикой вишенки..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кто и где?

То есть коммент снова Исправлен?
То то..
Цена вашей наигранной Дружбы, нет, дружбы с маленькой буквы, только ради того чтобы дружить против меня..
И вообще что это было?
Никого не трогаю и опять приползли как тараканы..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где Третий, который сегодня всю ночь гонялся за мной и стал просто чебурашкой?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь он Чебурашка..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Никак решил ветку себе присвоить

Идем дальше..
Ветка не моя, но создана Благодаря мне..
Как и ваша собственно..
Где обо мне помнят, обо мне пишут, мной любуются и ненавидят меня..
В этом весь Я..
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То есть коммент снова Исправлен?

Ты про тот, где я указал, что у дракоши стёрли?
Ты время смотрел? я практически сразу исправил, потому как время не правильно указал. Всё ещё вчера случилось Хм. Какие претензии? я же не могу врать. Потому и исправил с 17. на 12.
Но где оскорбления и пр.тобой утверждаемое. Констатация факта не более. А остальное всё твоё воображение :-P
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Проехали..
Кто знает сам поймет..
А кто не понял, пусть не знает..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы дружны только потому что вас объединяет страх перед Злом..
Как только Зло уходит, вы начинаете травлю и искать Зло в ближнем..
В этом все вы..
Я и говорю, Госконцы на такое не способны..
Они еще Святоши по сравнению с вами..
Из Бундока глава последняя, Троя Дафа..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это ты опять про себя и своих неадЭкватов?

Дальше..
Вам всегда хочется оклеветать и сказать кто Они..
Враги..
Но до вас никак не дойдет что Они это Вы..
Его лучшая разводка заключалась в том, что он заставил тебя поверить, что Он это Ты..
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1689
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты смотри по кусочкам так и разбирает. Уже на философию потянуло. посмотрим, как события дальше развиваться будут...
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
посмотрим, как события дальше развиваться будут...


Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя..
Что же я такое, если я не принимаю участие?
Тварь ли я Дрожащая?
Чтобы быть, я должен участвовать..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3039
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ничто так не вредит наблюдениям, как заготовленное наперед понятие о вещах и людях, это сито для сортировки жемчужин пропускает только известной величины и круглоты перлы..
А у вас эти Ярлыки заготовлены на десятилетия..
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