Цитата: 211:

Тебе там что в своей теме

Никак решил ветку себе присвоить?Цитата: 211:

Ладно обо мне, о дракоше начали сплетни возюкать и обзывать его там..

Кто и где?

Или опять всё голословно, лишь бы чего брехануть?Цитата: 211:

Будьте проще немного..

Вот верно глаголишь, но и про себя не забудь. Цитата: 211:

Подналетели пташки..И как всегда не по одной, а стайкой..

Это ты опять про себя и своих неадЭкватов?



Цитата: 211:

Да уш..Слово в интернете, это даже не писк суслика в степи..

Твоё да, всем давно известно.

Да и что за превычка, то орлы-воробьи, то суслики, то гиены. ТЫ бы уж определился. Кого и как оскорблять. Кстати чем только ты и занимаешься. Остальных трут безбожно.

Цитата: 211:

Жаль бросил пить..Так бы развил тему..

Так что бензин кончился? Вот на чём всё держалось то...

Ну хоть сам признался