|Цитата:
211:
Тебе там что в своей теме
Никак решил ветку себе присвоить?Цитата:
211:
Ладно обо мне, о дракоше начали сплетни возюкать и обзывать его там..
Кто и где?
Или опять всё голословно, лишь бы чего брехануть?Цитата:
211:
Будьте проще немного..
Вот верно глаголишь, но и про себя не забудь. Цитата:
211:
Подналетели пташки..И как всегда не по одной, а стайкой..
Это ты опять про себя и своих неадЭкватов?
Цитата:
211:
Да уш..Слово в интернете, это даже не писк суслика в степи..
Твоё да, всем давно известно.
Да и что за превычка, то орлы-воробьи, то суслики, то гиены. ТЫ бы уж определился. Кого и как оскорблять. Кстати чем только ты и занимаешься. Остальных трут безбожно.
Цитата:
211:
Жаль бросил пить..Так бы развил тему..
Так что бензин кончился? Вот на чём всё держалось то...
Ну хоть сам признался