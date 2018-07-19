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≡ Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана виновной в том, что незаконно устроила на работу сожителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана виновной в том, что незаконно устроила на работу сожителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении Инны Каркавиной, бывшего заместителя начальника УК 161/2 (колонии строго режима, которую называют «четверкой»), в суде № 2 Костаная огласили сегодня 19 июля.
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§ 211
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сожитель это юридический или какой то там термин?
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§ drakon
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14145
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вовремя - тормознули её... 8-)
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§ Сыкымы
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
Сыкымы


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Сообщений: 172
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...За три месяца Каркавина незаконно получила 2 440 литров ГСМ на общую сумму 280 810 тенге, а также зарплату в размере 1 452 701 тенге...

С апреля 2015 по июнь 2017 - это 27 месяцев. Систематически, значит...
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§ Сыкымы
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 172
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.07.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а сожитель знал, что он "работает" и талоны ему перепадали хоть иногда? 8-)
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