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§ NG.kz
Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало дорогим
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33190
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на рост показателей социально-экономического развития, принятые государством программы не охватывают население в полной мере.
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§ 211
Re: Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что же в одноименных ВУЗах, каких не скажу, образование дорогущее?
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§ 211
Re: Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3029
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Племянницу братан тоже в Троицк увозит на учебу, на акушерку..
В этом году посмотрим, бесплатно поступит или нет, после 9ти классов по моему..
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§ Обликоморале
Назарбаев: Медобслуживание ухудшилось, образование стало дорогим
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие новости, прям как гром среди ясного неба.
А народ давно говорит, кричит, что медобслуживание у нас никакущие, образование не только дорогущие, но и некудышное.
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