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Куратор темы: Обликоморале
§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В год на одного казахстанца приходится около девяти литров алкоголя, заявила президент общественного фонда "Амансаулык" Бахыт Туменова

Признавайтесь, кто мои 9 литров выпил? ;-)
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§ kbkz1980
Антифлуд для адекватныхъ.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3740
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 19.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну ты это...ни кокетничай,за воротник закидываешь по более :lol:
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* elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1684
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 19.07.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Признавайтесь, кто мои 9 литров выпил?

Смотря какой, пиво, водку, виски, а то и Шампусик :-). Если про пиво речь, то я мог быть ;-)
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Муля, дорогая, да это ты у нас кокетка.
И шото я не помню, что бы ты мне наливала или хотя бы опохмеляла. :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5541
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Ога, а я то думаю куда исчезает мое пиво.
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1858
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тут про талантливых детишек прочитал. http://www.yaplakal.com/forum2/topic1816428.html Интересно, а в Казахстане есть такие же талантливые?!
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§ Ваш земляк
Антифлуд для адекватныхъ.
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1858
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 21:49
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