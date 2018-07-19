pro100tak Re: Денис Тен скончался #4





(Пользователи) Сообщений: 89

Регистрация: 31.07.14 (Пользователи) Отправлено: - 19:42 25 лет всего лишь. Жизнь только начиналась. К такому возрасту многого уже успел добиться. Как будто спешил, как будто знал, что могут встретиться такие уроды. Был же у него в жизни практически только спорт - тренировки, сборы, соревнования. Для МВД вопрос чести найти этих гопников. Родственникам, близким, друзьям соболезнования. Скорбим вместе с вами.