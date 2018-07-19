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≡ Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана виновной в том, что незаконно устроила на работу сожителя		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана виновной в том, что незаконно устроила на работу сожителя
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении Инны Каркавиной, бывшего заместителя начальника УК 161/2 (колонии строго режима, которую называют «четверкой»), в суде № 2 Костаная огласили сегодня 19 июля.
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§ 211
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3021
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сожитель это юридический или какой то там термин?
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§ drakon
Re: Экс-заместитель начальника костанайской «четверки» признана...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14145
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 19.07.18 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вовремя - тормознули её... 8-)
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