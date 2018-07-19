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§ NG.kz
Фигурист Денис Тен ранен ножом: врачи борются за его жизнь
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33189
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Инцидент произошел сегодня, 19.07.2018, около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Сейчас врачи борются за жизнь казахстанского фигуриста Дениса Тена.
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§ amduscias
Re: Фигурист Денис Тен ранен ножом: врачи борются за его жизнь
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6270
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 19.07.18 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только что передали, что Денис Тен скончался. Это ужасно. Из-за каких-то гопников не стало такого спортсмена.
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§ arman_kst
Re: Фигурист Денис Тен ранен ножом: врачи борются за его жизнь
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 23
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем полез? Это же вещь, полиция бы нашла их по гррячим следам
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