Цитата: Спуск в переход и сама лестница освещаются в дневное время как лампочкой, так и частично солнцем.

Еще бы отправить на коляске вниз всех тех, кто причастен к уродскому и опасному бетонному пандусу как на 2-ом приляпанному к гранитным ступеням... чтобы на своей ж...е прочувствовали за что они ставят подпись и получают народные деньги.



Цитата: Не так давно в Костанае появился надземный переход в районе набережной 25-летия независимости

дык это не переход, это - памятник:

