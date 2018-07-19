Цитата: 211:



Ути пути, ты чего тут разнылся то?))

Обижаешься, оскорбляешь и как обычно картину срисовывая с себя, на других перекладываешь.

Мелочно как то ведешь себя.

Цитата: 211:

Тебе там что в своей теме, надоело поддакивать о том какой я плохой

А вот это вообще клевета, ты уже не заумываясь пишешь.

А ну ка покажи, где я там поддакивал , что ты плохой?

Да уш...совсем смотрю перепутал все на свете.

В том что ты ПЛОХОЙ, я могу открыто здесь сказать об этом.

Так что не ной, пости и дальше лучше фотки.

Из нормального форума бедлам устроил, но виноваты у него в этом другие.

