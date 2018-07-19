NG.kz Если только забежать



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:28 Для начала меня неправильно послали. Коллеге показалось, что в Костанае открылся еще один гриль-бар и надо, дескать, попробовать там мясо. В жару хотелось только холодной окрошки, но положение обязывает. Мы с подругой высадились на проспекте Абая и обнаружили заведение «На углях на Абая». Дверь была гостеприимно распахнута.

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