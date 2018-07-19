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§ NG.kz
Если только забежать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для начала меня неправильно послали. Коллеге показалось, что в Костанае открылся еще один гриль-бар и надо, дескать, попробовать там мясо. В жару хотелось только холодной окрошки, но положение обязывает. Мы с подругой высадились на проспекте Абая и обнаружили заведение «На углях на Абая». Дверь была гостеприимно распахнута.
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§ 211
Re: Если только забежать
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3021
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дороговато за пару шашлыков 5200..
Или везде в Костанае такие цены?
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§ arman_kst
Re: Если только забежать
arman_kst


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шашлык из окорочка - 850 тенге в центре. Выбора нет (либо свинина).
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§ 211
Если только забежать
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3021
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Отправлено: 19.07.18 - 10:27
Шашлык из окорочка - 850 тенге в центре. Вы

Ну да, дорого..
На эти деньги можно целую курицу взять..
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§ лимон
Re: Если только забежать
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Шашлык из окорочка - 850 тенге в центре. Выбора нет (либо свинина).


в центре дешево и не было
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