Сабыр Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника... #1





(Пользователи) Сообщений: 17

Регистрация: 30.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 14:50 Вседозволенность полицейских и вот итог.. Они же боги и им слова нельзя против сказать! Могут и убить.. Дали бы ему лет 8 и,возможно,коллеги бы и задумались. А так..