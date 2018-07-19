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≡ В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное судебное разбирательство в отношении 33-летнего майора полиции, заместителя начальника Южного отдела полиции УВД Костаная по оперативной части Ерлана ЕЛТУЗЕРОВА должно было начаться сегодня, 19 июля, в суде № 2 Костаная.
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§ Сабыр
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вседозволенность полицейских и вот итог.. Они же боги и им слова нельзя против сказать! Могут и убить.. Дали бы ему лет 8 и,возможно,коллеги бы и задумались. А так..
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§ Обликоморале
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие веселые адвокаты у подозреваемого.
Давно таких речей не слышал.
Где то Павда, Астахов и Борщевский нервно курят в сторонке.
Браво.
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§ лимон
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
эм, а майор действующий? или как там правильно называется
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§ Убийца драконов
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
Убийца драконов


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Сообщений: 126
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 19.07.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего этот Елтузеров делал в ночном клубе? Дома дети малолетние, а он по злачным заведениям ... эмм... ходит. Хороший папаша, ага.
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§ лимон
В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника Южного отдела УВД Костаная
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Убийца драконов:
А чего этот Елтузеров делал в ночном клубе?


может в засаде был или спец.задание какое
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§ Сыкымы
Re: В избиении охранника ночного клуба обвиняется замначальника...
Сыкымы


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Сообщений: 170
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.07.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...Если офицера полиции за такие действия предавать суду, кто будет защищать наших граждан?...

Если офицер полиции оказался замешан в эту мутную историю - это уже пятно на честь мундира. Был бы при исполнении - до суда дело не дошло бы...
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