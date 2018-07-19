Цитата: ...Предполагаем, что улица Энергетиков оказалась в приоритете у чиновников из-за того, что ведет к зданию резиденции. И хотя в отделе ЖКХ уверяют, что переделка дороги от ул. Абая до самой МК-58 «на сегодняшний день не планируется», очевидно, что в скором времени она продолжится. Хотя бы потому, что половину улицы вряд ли бы делали четырехполосной, чтобы другую ее часть оставить двухполосной...

Это уже из области гаданий. Поднимать шум из-за реконструкции Энергетиков, только потому, что, доехав до её конца, можно попасть на резиденцию - как-то рановато. Если продолжат реконструкцию этой улицы на участке Абая - 1-я Речная - Набережная, то это тоже будет хорошо. Потому как на этом участке расположены 3 больших базы - Тазалык, AVM TruckService (ремонт грузовиков) и ещё одна, не знаю чья. И у всех грузовые машины, в-основном. Им что, нормальная дорога не нужна? И только после Набережной улица Энергетиков переходит в дорогу на резиденцию. А если ещё начнут реконструкцию Абая, то будет вообще здорово. И как тогда будете выглядеть, господа журналисты? Зачем валить всё в одну кучу?