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§ NG.kz
«Я жил тем, что хотел стать лучшим»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33187
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей Богдан - заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, мастер спорта международного класса РК по кикбоксингу, четырехкратный чемпион мира среди любителей, двукратный чемпион мира среди профессионалов, обладатель двух поясов всемирных организаций ISKA, WAKO. С 2004 года живет в России, но часто приезжает в Костанай, где провел детство и юность. Недавно Сергей приезжал в Костанай и дал подробное интервью корреспонденту «НГ».
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§ Vital
Re: «Я жил тем, что хотел стать лучшим»
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5863
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.07.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Класс! Вот настоящий спортсмен. Пример для молодежи.
А то читаешь про каких то гопников , толпой которые забивают на дискотеках парня.
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§ Сабыр
Re: «Я жил тем, что хотел стать лучшим»
Сабыр


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 19.07.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я чот думал,что Сергей гораздо по-старше.. Конечно,жаль что уехал от нас. А сынок вылитый дед Вася)
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§ лимон
Re: «Я жил тем, что хотел стать лучшим»
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 740
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.18 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень позитивный парень, пару раз пересекался с ним
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