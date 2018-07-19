211 Re: Город для машин, но не для людей #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3016

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:10 Сегодня малолетки идиоты в центре Рудного по Ленина, прыгали на дорогу и ложились на спину и лежали и перед несущимися авто вставали и убегали..

Там их несколько Гоп кампаний с девчонками..

Под вечер, как раз с кайфешки с трассы гнал..