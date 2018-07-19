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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33184
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ Жомартович
Re: Маленькая страна большого акима
Жомартович


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Сообщений: 3
Регистрация: 28.06.18
Отправлено: 19.07.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему всегда есть такие которые всем возмущаются, всегда что то не нравится. Что в этом такого если даже эту часть ремонтируют? что там не ездят машины? не ездят автобусы? Дойдет и до них очередь будут и там ремонт делать.
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§ Khalisi
Re: Маленькая страна большого акима
Khalisi


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Сообщений: 9
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 19.07.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:А вот пока писал предыдущий пост, появилось Khalisi.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24518

Взаимно приветствую, тоже скучаю за эффективной дискуссией, прикольно наблюдать, как сейчас обрушится шквал негодования на того, кто посмел написать не в тон всему! Ну, как же господа! Есть же только одно правильное мнение, остальное мочить. А я так развлекаюсь иногда. Эмоций хочется понимаешь ли, в нашем скучном мире!
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§ Khalisi
Re: Маленькая страна большого акима
Khalisi


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Сообщений: 9
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 19.07.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: А вот пока писал предыдущий пост, появилось Khalisi.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24518

Тоже приветствую сердечно! Конечно все что против, здесь никак нельзя! Придется шапку поменять)))))) и быть за все сказанное здесь. А как же плюрализм мнений, а как же поговорить?
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§ Khalisi
Маленькая страна большого акима
Khalisi


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Сообщений: 9
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 19.07.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

На дату регистрации посмотрите. Всем тут давно понятно, что вы большой тролль. Только вот вестись на такого рода провокации - это значит снизойти до того места, где вы.
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§ 211
Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
как сейчас обрушится шквал негодования на того, кто посмел написать не в тон всем

Обычно это кучка неудачников тут..
Любой другой ничего личного не станет высказывать из за Мнения..
А так и я особо не вижу в том ничего страшного..
Пока так принято..
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Бывалов ты что ли перелогинился?) :lol:
Цитата:
211:

Обычно это кучка неудачников тут

Твоя самокритика похвальна.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
. А как же плюрализм мнений, а как же поговорить

Говори, но что то у вас под копирку получаеться.
Только слегка с разными вариациями.
И самое что интересное, чужие мнения у вас по большому неприемлимы.
Вон как злобно сразу вгрызаетесь.
И что радует, Табаки тут как тут, на подхвате.
Оправдывает свое существование.
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§ 211
Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О чем я и говорил..
Начались какие то личностные оскорбления, обиды, причем сразу заблаговременно чтобы обвинить..
Так что твой вопрос к некоторым

Цитата:
Khalisi:
как же плюрализм мнений, а к

Ничего ровного для них не значит..
Тебя уже Бывалым видишь окрестили..
Ищут врага..
По теме в принципе опять как всегда, ничего..
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
личностные оскорбления

А зачем ты оскорбляешь? :lol: и тут же следом самокритично об этом заявляешь обиженно?
Цитата:
211:
Ищут врага..

Я же не ''воин'' как ты, что бы во всех врагов видеть.
Опять промахнулся ты.
Бывалому я был бы рад, ведь у него иногда бывают и здравые мысли.
Цитата:
Khalisi:
. Всем тут давно понятно, что вы большой тролль

Ну это твое субъективное мнение, что же ты за всех тут говоришь та?
Клевета, однако. :lol:
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§ 211
Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
что же ты за всех тут говоришь

Ты не заметил что никто тут связываться с тобой не хочет?
Даже тут, ты поставил себя в некоторое проигрышное положение специальным образом, чтобы показать пальцем, а он, а он..
Причем первым комментом личностного плана..
Зачем?
Тыкая пальцем в других, показываешь прежде всего какой сам есть..
Так что давай по теме и без каких то там личных обид..
Которые вы распустили в своей теме, говоря про меня и про меня..
Там и говорите об Обидах.
Тут не надо.
На том все..
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§ Сыкымы
Re: Маленькая страна большого акима
Сыкымы


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Сообщений: 169
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 19.07.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...Предполагаем, что улица Энергетиков оказалась в приоритете у чиновников из-за того, что ведет к зданию резиденции. И хотя в отделе ЖКХ уверяют, что переделка дороги от ул. Абая до самой МК-58 «на сегодняшний день не планируется», очевидно, что в скором времени она продолжится. Хотя бы потому, что половину улицы вряд ли бы делали четырехполосной, чтобы другую ее часть оставить двухполосной...

Это уже из области гаданий. Поднимать шум из-за реконструкции Энергетиков, только потому, что, доехав до её конца, можно попасть на резиденцию - как-то рановато. Если продолжат реконструкцию этой улицы на участке Абая - 1-я Речная - Набережная, то это тоже будет хорошо. Потому как на этом участке расположены 3 больших базы - Тазалык, AVM TruckService (ремонт грузовиков) и ещё одна, не знаю чья. И у всех грузовые машины, в-основном. Им что, нормальная дорога не нужна? И только после Набережной улица Энергетиков переходит в дорогу на резиденцию. А если ещё начнут реконструкцию Абая, то будет вообще здорово. И как тогда будете выглядеть, господа журналисты? Зачем валить всё в одну кучу?
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты не заметил что никто тут связываться с тобой не хочет

:lol:
Не а не заметил.
Это тебя уже большинство обходит стороной, даже те за кого ты тут впрягаешься, при этом тему забалтывая.
Как и боты по принуждению.
Совок вами до сих пор рулит.
Ну и на правду еще обижаетесь.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Это уже из области гаданий

Ну возможно и написали до кучи, что бы завершить картину.
Как говорится-поживем, посмотрим.
Апостля. :lol:
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* лимон
Re: Маленькая страна большого акима
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 738
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 19.07.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну на счет тротуаров там действительно был алес, в дождь к остановке сухим и чистым не доберешься, асфальт тоже поплыл колеями
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