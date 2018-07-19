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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 02:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога разогнался на Отсып..
Только что братан позвонил и попросил завтра помочь..
Он мне, я ему..
Придется опять ехать в деревню с утречка, повезет, то после обеда..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 04:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уф..
Наконец то досмотрел фильм Убей своих друзей, что то сродни Грязи, где идти по карьерной лестнице , чтобы стать Уважаемым, все средства как говорится хороши..
Только Маквой сыграл конечно более блестяще, чем Холт, но все же можно посмотреть фильм..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как поживает Инстаграм?))))
Хмъ...
Печально, ничего нового. :lol: :lol: :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Как поживает Инста

Тебе там что в своей теме, надоело поддакивать о том какой я плохой и бесконечно из страницы в страницу писать обо мне, не имея возможности писать что то еще?
Обиды там у вас смотрю какие то..
Прям местячковый кружок обиженных сусликов на форуме!
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот неделя и прошла..
Мда уш..
Кто то ведь в грудь себя тыкал года три уже, пользуясь тем что он ПП..
Ну как видим, как только дело дошло до недельного срока и пожали руки друг другу, виртуально конечно, кто то сделал вид что ничего не было..
Да уш..
Орлы..
А по мне так хуже воробьев..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно обо мне, о дракоше начали сплетни возюкать и обзывать его там..
Вот скажите, почему вы такие жалкие люди?
Чуть что, обижаются, чуть что, начинаете кучкой хаять и поддакивать друг другу..
Будьте проще немного..
А то разнесло вас тут, пока народу мало..
Вам кажется что вы большие..
А на самом то деле, просто обиженная мышинная возня..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5537
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.07.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Ути пути, ты чего тут разнылся то?))
Обижаешься, оскорбляешь и как обычно картину срисовывая с себя, на других перекладываешь. :lol:
Мелочно как то ведешь себя.
Цитата:
211:
Тебе там что в своей теме, надоело поддакивать о том какой я плохой

А вот это вообще клевета, ты уже не заумываясь пишешь.
А ну ка покажи, где я там поддакивал , что ты плохой?
Да уш...совсем смотрю перепутал все на свете.
В том что ты ПЛОХОЙ, я могу открыто здесь сказать об этом.
Так что не ной, пости и дальше лучше фотки.
Из нормального форума бедлам устроил, но виноваты у него в этом другие.
:lol:
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1856
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 19.07.18 - 15:05
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи..
Подналетели пташки..
И как всегда не по одной, а стайкой..
Вместе..
Как же вам тут повезло, всей кучке вместе
Вы опять идете тратить свои нервы, Вместе..
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